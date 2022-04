Halo Infinite: nuova modalità in arrivo

Dopo un lancio di successo che ha visto Halo Infinite attirare oltre 20 milioni di giocatori e lodi diffusi da parte della critica, lo sparatutto di 343 Industries non è riuscito a creare un grande slancio, con la sua mancanza di aggiornamenti dei contenuti e la comunicazione imprevedibile da parte degli sviluppatori che ha suscitato molta frustrazione nella community generale del titolo. Con la stagione 2: Lupi solitari in arrivo tra non molto, Halo Infinite spera presto di affrontare alcuni di questi problemi e sembra che ci siano anche nuovi contenuti in lavorazione che non sono stati ancora svelati ufficialmente. Come notato su Twitter da @Delta_Hub, l’avvio di Halo Infinite in modalità offline ti consentirà di avere una breve anteprima di quella che sembra essere una nuova modalità multiplayer. Apparentemente chiamato “Last Spartan Standing”, sembra essere un incrocio tra Gun Game e Free-for-All, ambientato su mappe Big Team Battle, con i giocatori che sbloccano armi migliorate man mano che il loro punteggio personale aumenta nel tentativo di essere l’ultimo giocatore in piedi alla fine di una partita. 343 Industries ha precedentemente affermato che la seconda stagione di Halo Infinite introdurrà nuove modalità multiplayer, ma resta da vedere se Last Spartan Standing sarà di fronte a loro. Secondo i rapporti, non è nemmeno l’unica nuova modalità multiplayer in arrivo per lo sparatutto. Anche lo studio di supporto Certain Affinity starebbe lavorando a una modalità Halo Infinite più “adatta ai nuovi arrivati”. Di seguito, vi lasciamo il post in cui parlano nello specifico della modalità in questione.

Description of the new game mode "Last Spartan Standing".#HaloInfinite pic.twitter.com/5SSq3v10Wy — Halo Infinite Leaks & News (@Delta_Hub) April 6, 2022