LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: grandi vendite

L’attesa per LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è stata lunga, ma ora che è finalmente uscito, sembra che le persone si stiano tuffando in massa nelle sue dense e ampie offerte. L’ultimo titolo di TT Games ha mantenuto la sua promessa di essere il titolo più ambizioso fino ad oggi, e non sorprende che questo si rifletta anche sul modo in cui sta andando sul fronte commerciale. Su Steam, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker ha un massimo di 82.517 giocatori simultanei di tutti i tempi al momento della stesura di questo pezzo. Ciò, per inciso, significa che proprio al lancio, il gioco ha battuto il record della serie LEGO di giocatori simultanei di tutti i tempi sulla piattaforma, mantenendo un enorme vantaggio sul gioco che in precedenza deteneva quel record: LEGO Marvel Super Heroes, che aveva un picco di 5.953 giocatori. Se siete interessati alla nostra recensione, ve la condividiamo di seguito, in cui spieghiamo con cura i motivi che rendono questo titolo la perla che è. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie S/X, Nintendo Switch, Microsoft Windows e Classic Mac OS, dando una grande flessibilità nel mondo videoludico dei LEGO e la loro storia.