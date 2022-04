Dead by Daylight: gli sviluppatori chiedono opinioni

Questa settimana Behaviour Interactive ha pubblicato un sondaggio per Dead by Daylight per chiedere ai giocatori le loro opinioni su una serie di argomenti interessanti tra cui bot il potenziale delle nuove modalità di gioco e altro ancora. E’ passato parecchio tempo dall’ultimo aggiornamento con Sadako, e volevano ravvivare le cose. Ciò segue altri sondaggi in passato in cui hanno chiesto idee simili per il futuro del gioco, inclusi i tipi di crossover che i giocatori potrebbero voler vedere. Il comportamento non si è ancora impegnato in alcun tipo di queste idee nell’ultimo sondaggio, tuttavia, quindi nulla è scolpito nella pietra per il futuro di Dead by Daylight in questo momento. Detto questo, il sondaggio menziona alcune funzionalità che potrebbero essere potenzialmente eccitanti per i giocatori in base ai tuoi pensieri su alcune delle cose richieste.

“Sarei interessato a una nuova modalità di gioco di Dead by Daylight, con obiettivi di gioco diversi”, si legge in una delle prime domande interessanti del sondaggio. Dopodiché, continua a chiedersi quali tipi di modalità di gioco basate sugli obiettivi i giocatori vorrebbero vedere e in che modo i giocatori ritengono che tali modalità influiscano sui tempi di matchmaking. Allo stesso modo delle nuove modalità, Behaviour Interactive chiede anche una modalità classificata in cui un’esperienza competitiva esisterebbe insieme a una più casual con ricompense possibilmente legate alle prestazioni classificate. Un’altra caratteristica degna di nota di cui si parla è la possibilità che i robot vengano inclusi nel gioco.