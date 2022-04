Dying Light 2 Stay Human: la prossima patch introdurra il New Game Plus

In queste ultimi giorni, Techland sta lavorando sodo per portare prima della fine del mese di aprile una nuova patch parecchio stuzzicante dedicata interamente a Dying Light 2, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L’opera è stata particolarmente apprezata sia dai giocatori che dalla critica, difatti stiamo parlando di una produzione con un ciclo di vita abbastanza longevo, dato che l’azienda continuerà a pubblicare contenuti post-lancio per un totale di 5 anni.

Ma in queste ultime ore, secondo quanto annunciato dalla pagina ufficiale del titolo survival horror, ci sarebbero delle novità all’orizzonte. Innanzitutto, la patch citata precedentemente arriverà per l’appunto questo mese ed introdurrà il tanto richiesto New Game Plus. Purtroppo, non sappiamo cos’altro aggiungerà l’update tanto atteso di questo mese, ma solamente per l’implementazione della feature precedentemente nominata è un motivo in più per ritornare sull’opera targata Techland.

Al momento in cui scriviamo questa notizia, l’azienda non ha ancora comunicato tutti i dettagli dell’aggiornamento in arrivo su Dying Light 2 Stay Human, sappiamo solamente che le patch notes ufficiali verranno rese note una volta che la patch sarà disponibile. Insomma, sembrerebbe un mese molto interessante per tutti i giocatori del nuovo capitolo. Attendiamo con ansia dettagli più precisi sulle varie novità dell’aggiornamento in questione.