THQ Nordic: il digital showcase 2022 ad agosto

THQ Nordic ha annunciato che ospiterà il suo secondo showcase digitale annuale il 12 agosto, quando qui in Italia saranno le 21:00. Si potrà seguire su YouTube, Twitch e Steam.

Lo showcase sarà caratterizzato da diversi nuovi titoli, “che espanderanno il portafoglio della società in nuovi generi con esperienze di gioco sia su licenza che originali”. THQ Nordic promette “di tutto, da intenso, scuro e grintoso a leggero, colorato e semplicemente divertente”. Oltre ai nuovi annunci, sono previsti anche aggiornamenti su titoli precedentemente annunciati come Outcast 2: A New Beginning e Jagged Alliance 3.

Ci sarà anche un pre-show dove verranno mostrati gli ultimi titoli di HandyGames. Potetete vedere il trailer di presentazione dello showcase qui sotto. Il primo evento, dell’anno scorso, celebrava il decimo anniversario dell’azienda.