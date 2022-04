Two Point Campus: uscita posticipata e nuovo video degli sviluppatori

Two Point Studios ha pubblicato un nuovo filmato in cui gli sviluppatori parlano della loro visione di Two Point Campus, ma annunciano anche un posticipo della data d’uscita.

L’idea del campus universitario è nata già mentre stavano lavorando a Two Point Hospital, per ampliare maggiormente l’universo di gioco: è un’evoluzione naturale della Contea, dove anziché curare pazienti, gli si fornisce un’istruzione. Il tutto si traduce quindi in una rappresentazione della vita universitaria, ma in salsa Two Point, con corsi assurdi e altri colpi geniali degli sviluppatori.

A differenza di Hospital, in Campus si avrà modo di approfondire maggiormente la vita degli studenti e conoscerli meglio: potranno anche stabilire relazioni, innamorarsi, anche grazie all’aiuto del giocatore stesso. Avranno bisogni di ogni tipo, e ogni tassello andrà ad influire sul loro successo accademico. In questo nuovo capitolo è stata rivista anche la disposizione degli edifici e delle camere da costruire, con tanti oggetti da disporre tra sentieri e staccionate. Migliorati anche i comandi per ogni piattaforma.

Il filmato mostra anche alcuni dei corsi che saranno disponibili, come quello degli Spingitori di Cavalieri, o quello di Gastronomia, con le sue pietanze in formato gigante. Gli sviluppatori hanno dato molto peso anche ai feedback della community, per incorporarli in questo nuovo episodio.

Insieme al filmato arriva però anche la notizia del posticipo, di quasi 3 mesi, dell’uscita di gioco: inizialmente previsto per il 17 maggio, Two Point Campus arriverà ora il 9 agosto, su PC (via Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Sarà disponibile anche su Xbox/PC Game Pass.

Queste le parole in merito al ritardo, da parte di Mark Webley, Game Director di Two Point Studios: