Heroes of Mavia: reveal trailer dello strategico in web3

Lo sviluppatore blockchain vietnamita Skrice Studios ha pubblicato il reveal trailer di Heroes of Mavia, strategico fatto su Web3 in cui si costruisce il proprio esercito, si difende la propria base e si combatte per i RUBY.

Questa la sua descrizione:

Heroes of Mavia è un gioco di strategia play-to-earn MMO sviluppato da Skrice Studios. Il gioco si svolge in un’isola a tema fantasy chiamata Mavia, dove i giocatori costruiscono basi su appezzamenti di terreno e combattono le basi e gli eserciti vicini per guadagnare risorse di gioco, come la criptovaluta P2E RUBY di Mavia. I giocatori devono posizionare strategicamente edifici difensivi sulla loro base, come muri, torrette e trappole, al fine di difendersi contro gli attaccanti opportunisti che cercano di rubare risorse. Le risorse possono anche essere rubate dalle basi rivali attaccando gli avversari con truppe di terra, veicoli e unità aeree. I RUBY si guadagnano combattendo gli eserciti nemici e possono essere usati per potenziare gli NFT di terra, di statue e di eroi.

Se volete saperne di più, potete collegarvi al sito ufficiale. Qui sotto potete vedere il reveal trailer.