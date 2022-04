Rocket League Sideswipe: arriva la stagione 3

Psyionix ha pubblicato il trailer della terza stagione, disponibile da oggi su iOS e Android, di Rocket League Sideswipe, versione mobile (Epic Games App, App Store, Google Play e Galaxy Store) di Rocket League.

Queste le caratteristiche della nuova season attraverso il sito ufficiale:

Ti diamo il benvenuto alla stagione 3! Preparati a mettere in discussione il tuo gioco di squadra con l’arrivo delle sfide 3v3, per la prima volta su Rocket League Sideswipe. Introdurremo nuove ed emozionanti ricompense del Rocket Pass, daremo un’occhiata alla modalità spettatore e, infine, annunceremo le ricompense di stagione della stagione 2. Diamo un’occhiata ai dettagli!

È sceso in campo il giocatore 3

Adesso che il Volley si sta prendendo una pausa, il formato con cui tutto ha avuto inizio su Rocket League fa il suo debutto su Sideswipe! Terzetti è una nuova modalità 3v3 dove tu e altri 5 giocatori vi sfiderete in uno dei nostri aggiornamenti più emozionanti. Per ospitare i giocatori extra abbiamo aggiunto una nuova arena Longfield e degli indicatori fuori schermo in modo da poter tenere sempre sott’occhio i tuoi compagni. Questa modalità metterà alla prova il tuo gioco di squadra e il tuo pensiero strategico.

Rocket Pass 3

Una nuova stagione significa nuove ricompense del Rocket Pass! Al roster stagionale di Sideswipe stiamo introducendo Marauder, Mantis e Takumi. Dai una rinfrescata al tuo veicolo grazie alle nuove ricompense del Rocket Pass che includono le ruote Yoked1K, perfette per chi fa il lavoro duro, o la violenta esplosione gol Force Razor al livello 50. Hai speso tutti gli SP per gli oggetti del mistero? Le nuove sfide stagionali ti aiuteranno a riempire sia il tuo portafoglio che il tuo Garage.

Modalità spettatore

Vuoi portare il tuo gioco al livello successivo? Adesso, analizzare da fuoricampo le partite private è più facile che mai grazie alla modalità spettatore. E poiché si stia rivelando anche un nuovo e potente strumento per i creatori di contenuti, non vediamo l’ora di vedere a cosa darai vita!

Ricompense della stagione 2

La stagione 2 è ormai al termine, ma la tua gloria sarà imperitura. I giocatori riceveranno dei banner esclusivi della stagione basati sulla posizione più alta raggiunta nella stagione 2. Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che le ricompense siano disponibili nel tuo Garage dopo l’avvio della stagione 3.

La stagione 3 di Rocket League Sideswipe è disponibile ora su IOS e Android, potete vedere il trailer qui sotto. Qui invece potete vedere la patch note.