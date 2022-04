Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà a fine 2022?

Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft non ha avuto molte informazioni dal suo annuncio l’anno scorso. Il publisher ha detto nel suo ultimo briefing fiscale trimestrale che il titolo di strategia tattico a turni sarebbe stato lanciato entro aprile 2023. Tuttavia, sembra che potrebbe ancora arrivare quest’anno, secondo agli ultimi rumor trapelati in rete nelle recenti ore.

In base alle parole del leaker “NateTheHate”, quest’ultimo ha svelato che la produzione dovrebbe debuttare sul mercato a fine 2022. Nello stesso podcast, a “ModernVintageGamer” è stato detto che il gioco sta procedendo bene. Anche se Nate aveva precedentemente riportato un possibile ritardo al prossimo anno, il progetto sembra essere tornato in pista. Una data di rilascio potrebbe essere annunciata nei prossimi mesi, forse al prossimo Ubisoft Forward, dove potrebbero essere presenti titoli vociferati come Assassin’s Creed Rift e il nuovo Prince of Persia.

Mario + Rabbids Sparks of Hope va oltre l’ambientazione del Regno dei Funghi del primo gioco e presenta invece più pianeti. Mario e i suoi amici devono essenzialmente attraversare la galassia e salvare Sparks per sconfiggere il nuovo cattivo, Cursa. Intanto, noi aspettiamo informazioni più concrete dal team di sviluppo per venire a conoscenza della tanto attesa data d’uscita della produzione.