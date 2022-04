Max Payne e Max Payne 2: Remedy annuncia i remake

Tramite il proprio profilo Twitter, Remedy Entertainment ha annunciato lo sviluppo dei remake di 2 titoli iconici, ossia Max Payne e il suo sequel, annunciando allo stesso tempo una nuova collaborazione con Rockstar Games. Di seguito il messaggio condiviso tramite il tweet.

“Siamo lieti di annunciare che rifaremo gli iconici Max Payne e The Fall of Max Payne, in un nuovo accordo di sviluppo con Rockstar Games.”

Entrando nei dettagli, i 2 giochi arriveranno su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC e a quanto pare giungeranno come unico titolo. Il budget messo a disposizione da Rockstar (che impiegherà le proprie risorse anche per marketing e pubblicazione) sarà al pari delle grandi produzioni AAA, mentre il motore grafico che verrà utilizzato per lo sviluppo sarà il Northlight Engine. Vi aggiorneremo non appena giungeranno nuovi dettagli da parte degli addetti ai lavori. Intanto, vi ricordiamo che presso Remedy è in sviluppo anche Alan Wake 2.