The Wheel of Time: fa il suo grande ritorno

Nightdive Studios è diventato sinonimo di riedizioni di giochi retrò e remaster negli ultimi anni e non sembra che abbia alcuna intenzione di fermarsi. La casa di sviluppo, infatti, ha ora collaborato con Red Eagle Games, Iwot productions e GOG per riportare in vita un classico dimenticato dei vecchi tempi, basato su un capolavoro fantasy molto apprezzato, ovvero, The Wheel of Time.

Il suddetto titolo è un gioco d’azione fantasy in prima persona basato sui romanzi di Robert Jordan, ed è attualmente disponibile per l’acquisto esclusivamente tramite GOG. Il gioco è ambientato 150 anni prima degli eventi della serie uscita recentemente su Amazon, e segue Elayna Sedai, la Custode delle Cronache della Torre Bianca, che parte alla ricerca di uno dei quattro sigilli perduti che tengono imprigionato il terrificante e misterioso Oscuro. Il gioco è uscito inizialmente nel 1999, dopodiché è rimasto inattivo dopo la chiusura dell’editore originale GT Interactive.

La riedizione sarà l’intestazione della nuova raccolta di giochi per PC Good Old Games di GOG e ospiterà patch e correzioni per l’esecuzione nativa su sistemi Windows. Il gioco The Wheel of Time è attualmente acquistabile per circa 9,00 EUR, solo ed esclusivamente su GOG. Sulla pagina dell’acquisto del prodotto è possibile leggere dettagli e requisiti minimi richiesti per giocare al titolo, ma non dovrebbero esserci problemi o difficoltà di sorta, inoltre, è possibile vedere il trailer del gioco.