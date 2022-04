The Ascent: aggiornamento rapido disabilita cross-gen

Il gioco di ruolo di fantascienza della casa di sviluppo Neon Giant, The Ascent è stato facilmente una delle più grandi sorprese dell’anno scorso, grazie ad un forte ciclo di combattimento e a una distopia futuristica intrisa di neon che è stata una gioia da esplorare.

Originariamente il titolo era un’esclusiva di Xbox, ma il titolo è poi arrivato anche sulle console PlayStation il mese scorso. Un aggiornamento rapido rilasciato di recente per il gioco su console marcate Sony ha disabilitato il gioco tra generazioni tra Playstation 4 e Playstation 5. Secondo gli sviluppatori, quest’aggiunta di funzionalità non è stata intenzionale e necessita di ulteriori test prima di poter fornire un’esperienza coerente a tutti i giocatori. Inoltre, l’hotfix limita anche il framerate sulla versione Playstation 4 del gioco a 30 fps, per alleviare eventuali stranezze di prestazioni. Tali informazioni sono stati annunciati tramite un post sul profilo Twitter del titolo.

The Ascent si è rivelato anche un enorme successo commerciale per l’editore Curve Digital, che ha registrato una forte apertura di oltre 5 milioni di dollari di entrate poco dopo il lancio. Un aggiornamento post-lancio ha anche aggiunto nuovi pacchetti di armature e un nuovo gioco in più al titolo. Dato l’enorme successo del gioco, si può leggere la nostra recensione.