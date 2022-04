Heineken Silver Metabar: inaugurato il primo bar a Milano dedicato al Metaverso

Heineken inaugura il primo Metabar al mondo, un temporary bar dove il confine tra reale e metaverso è senza soluzione di continuità. Questo locale avveniristico è stato ideato per proseguire il percorso di lancio della nuova Heineken Silver iniziato a marzo di quest’anno. Presentata prima su Decentraland, in forma virtuale, con una conferenza stampa fuori dagli schemi, l’ultima nata di casa Heineken è ora finalmente disponibile nel mondo reale. Per presentarla al meglio, Heineken ha deciso di creare un mondo tutto Silver dove sarà possibile vivere un’esperienza digitale unica ed immersiva. Il Metabar, dal 7 al 10 aprile, ospiterà ogni giorno momenti di intrattenimento legati al mondo della musica, dell’arte e dell’innovazione.

Il Metabar è un progetto unico nel suo genere, dove ogni singolo elemento è stato concepito per dare l’illusione di entrare nel metaverso. Si comincia dall’esterno, grazie alla presenza di un buttafuori avatar che consente l’accesso al locale. Si prosegue poi con una postazione DJ che ospiterà dal vivo importanti personaggi del panorama musicale nazionale e internazionale, mostrandoli in contemporanea nella loro versione avatar. Parte dello spazio interno è allestito con schermi che trasmettono dirette dal metaverso o specchi che trasformano gli abiti di chi ci si riflette. Ci saranno anche ologrammi dietro al bancone, barman avatar, menu digitali e app per scegliere la musica a seconda del mood della serata, una stanza dedicata a Decentraland e pareti ispirate al design sviluppato per Heineken dall’artista J.Demsky. Questo progetto è stato creato in collaborazione con Publicis Italia. Tra gli ospiti del Metabar il 7 aprile, giorno dell’inaugurazione, sarà necessario un invito per partecipare all’opening dove si esibiranno DJ set con Silvie Loto e a seguire Jamie Jones e il pianista, compositore e produttore Dardust. Nei giorni successivi, il locale sarà aperto al pubblico dalle 16 alle 20 con la presenza di ospiti come Diego e la Vale di Radio Deejay e DJ set Valentina Sartorio. Trovate il calendario aggiornato qui.