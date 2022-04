Gran Turismo 7: è disponibile nuova patch

Come annunciato in precedenza, la manutenzione del server per Gran Turismo 7 di Polyphony Digital è conclusa e l’aggiornamento 1.11 è attivo. Dopo aver ridotto le ricompense in crediti di numerose gare e aver subito un contraccolpo per le stesse, il nuovo aggiornamento migliora le ricompense in tutto e per tutto. La patch, anche se passata un po’ in sordina, è stata annunciata con un post sul profilo Twitter del gioco.

Innanzitutto, sono state aumentate le ricompense per la seconda metà degli eventi del World Circuit. Ci sono anche tre nuovi eventi di gara: World Touring Car 600 Tokyo Expressway East Clockwise, World Touring Car 700 24 Heures du Mans Racing Circuit e World Touring Car 800 Sardegna Road Track A. Se si eliminano tutti i layout del circuito con risultati Bronzo o Oro, si riceveranno ricompense per lo stesso. Chi lo ha già fatto può andare alla schermata di selezione del settore ed uscire per riceverlo. Anche le gare e le lobby giornaliere hanno visto aumentare la quantità di ricompense. Per le missioni, è stato aggiunto “The Human Comedy“, che prevede gare di resistenza della durata di un’ora. Questi diventano disponibili al livello collezionista 23 ed ogni evento fornisce fino a 1,2 milioni di crediti. Anche il tetto massimo per i crediti è stato aumentato a 100 milioni di crediti. Tutti i nuovi inviti ricevuti per l’acquisto di alcuni dei veicoli più lussuosi ora hanno un limite di tempo di 30 giorni invece di 14 giorni. Per vedere cos’altro è stato cambiato o aggiunto Gran Turismo 7, è possibile leggere la patch sul sito ufficiale del gioco.

https://twitter.com/thegranturismo/status/1511879433916878848