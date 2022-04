Ubisoft: quartz continuerà a crescere

Ubisoft ha introdotto per la prima volta la sua piattaforma Quartz NFT a dicembre, consentendo ai giocatori di Ghost Recon Breakpoint di acquistare o guadagnare equipaggiamento unico come NFT chiamati Digits. Sebbene il gioco stesso abbia smesso di ricevere importanti aggiornamenti dei contenuti, la piattaforma del servizio continuerà a crescere nel prossimo futuro.

In una recente dichiarazione rilasciata sul sito web ufficiale di Quartz, la casa di sviluppo ha affermato che continuerà ad aggiungere Digits alle sue prossime versioni. La dichiarazione ringrazia i giocatori che hanno acquistato Digits per Ghost Recon Breakpoint. Nella dichiarazione si legge:

“Grazie a tutti i giocatori di Ghost Recon Breakpoint che hanno rivendicato le loro prime cifre. Possiedi un pezzo del gioco e hai lasciato il segno nella sua storia. Poiché l’ultimo Digit per Ghost Recon Breakpoint è stato rilasciato il 17 aprile 2022, resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti con le funzionalità della piattaforma e futuri lanci in arrivo con altri giochi.“



Basti dire che i fan non erano esattamente entusiasti di Quartz di Ubisoft quando è stato rivelato, ma molti altri editori di grandi nomi come Konami, Square Enix e altri non vedono l’ora di integrare blockchain e criptovalute nelle loro versioni più grandi.