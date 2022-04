The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin: ecco il teaser trailer

Falcom hapubblicato un teaser trailer, i primi dettagli e gli screenshot di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II Crimson Sin, l’ultimo capitolo della serie Trails in uscita per PlayStation 5 e PlayStation 4 questo autunno in Giappone. Di seguito una panoramica di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II Crimson Sin:

Dopo la scomparsa della minaccia dell’organizzazione mafiosa Armata, la Repubblica del Calvard ha riacquistato la pace di un tempo. Ma un giorno, in un angolo di Edith City, si verifica un bizzarro incidente in cui una squadra delle operazioni speciali del CID (Central Intelligence Department) è stata trovata massacrata. La polizia di Calvard e la Gilda dei Bracciali iniziano a indagare sulla questione. Ma sentendo che potrebbe arrivare un nuovo momento di caos, anche le fazioni clandestine iniziano a fare mosse. Nel frattempo, anche Spriggan Van Arkride inizia la sua indagine, avviata dalla visita di una persona inaspettata. Chi è il colpevole del massacro? Perché l’hanno fatto? E cosa accadrà ad Agnes, che è alla ricerca dell’Ottava Genesi, l’ultima eredità del bisnonno? Il ruggito brutale di una bestia cremisi e l’incontro con un ragazzo e una ragazza che cercano qualcosa li condurranno lungo un sentiero da cui non possono sfuggire.

Personaggi

Van Arkride (doppiato da Daisuke Ono)

Come Spriggan, si differenzia dalla polizia o dai bracciali in quanto gestisce le richieste nell’area grigia, ma è ben collegato sia al pubblico che alla malavita della società grazie al suo lavoro.

Agnes Claudel (doppiato da Miku Itou)

Una studentessa del primo anno alla Aramis High School, una prestigiosa scuola di Edith City, e membro del consiglio studentesco e del dipartimento degli affari generali.

Elaine Auclair (doppiata da Chiwa Saitou)

Una combattente di grado A nella Repubblica del Calvard che lavora come asso con il soprannome di Sword Maiden.