PUGB Battlegronds: patch 17.1 in arrivo

Con il prossimo aggiornamento per PUGB Battlegronds della casa di sviluppo Krafton, che si profila dietro l’angolo, i nuovi arrivati, i giocatori di ritorno ed i fan presto, entreranno in un territorio a loro familiare, poiché gli sviluppatori stanno riportando la mappa Sanhok originale con il prossimo aggiornamento 17.1.

Dopo l’annuncio delle nuove skin per il titolo, create grazie ad una collaborazione, la prossima mappa di Sanhok presenterà il design originale che i fan adorano tanto, con il tema della giungla, i moli, le rovine, la cava e l’edificio a forma di aragosta del caratteristico bootcamp, rimuovendo il camion del bottino, la granata esca ed il pacchetto jammer. Inoltre, con l’aggiornamento inizierà anche una nuova stagione classificata, con tutte le ricompense tranne la skin del paracadute che verranno rimosse dall’inventario, insieme all’introduzione di ACE32, un fucile a basso rinculo da 7,62 mm disponibile per tutte le mappe. Inoltre, il pacchetto tattico non sarà in grado di riporre altri equipaggiamenti tattici come droni, equipaggiamento EMT e telescopi. Le modifiche che saranno introdotte nel gioco una volta che la nuova patch verrà lanciata, saranno disponibili per PC il 13 aprile e per console il 21 aprile. Inoltre è possibile leggere le patch notes direttamente dal sito di PUBG Battlegrounds.