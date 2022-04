Mario Golf sarà disponibile dal 15 aprile su Nintendo Switch Online

Nintendo ha rilasciato un nuovo gioco N64 al mese. L’ultimo titolo mensile confermato per Nintendo Switch Online è Mario Golf e sarà disponibile dal 15 aprile. Coloro che hanno un abbonamento attivo nel livello Expansion Pass possono iniziare a giocare il 15 aprile 2022. Il titolo è stato lanciato per la prima volta per Nintendo 64 nel giugno 1999.

Nintendo sta iniziando a esaurire i titoli N64 precedentemente annunciati per Switch Online. Kirby 64: The Crystal Shards e Pokemon Snap stanno aspettando dietro le quinte, anche se Custom Robo e Custom Robo V2 sono stati confermati anche per il Giappone e non sono ancora stati rilasciati. Il mese scorso è stato reso disponibile sul servizio F-Zero. Altre aggiunte recenti includono The Legend of Zelda: Majora’s Mask , Banjo-Kazooie e Paper Mario.Di seguito una panoramica del gioco:

Giocate con Mario e i suoi amici nel gioco di golf più divertente che abbia mai colpito la console Nintendo 64. Provocate i vostri avversari per interrompere la loro concentrazione, piazzate scommesse in partite multi giocatore e guardate i replay dei vostri tiri migliori. Visualizzate il terreno dettagliato da più angolazioni della telecamera e guadagnate punti esperienza per passare al livello successivo.

Mario Golf è ricco di funzionalità, tra cui 10 diverse modalità (come Tournament, Speed ​​Golf e persino Mini-Golf) e sei diversi campi in cui giocare guadagnando punti esperienza per progredire. Con un gameplay facile da imparare e una modalità competitiva per quattro giocatori, chiunque può entrare nello swing di Mario Golf.

Caratteristiche principali

Giocate in 10 diverse modalità, tra cui Tournament, Speed ​​Golf, Ring Shot e persino Mini-Golf.

Scegliete tra un massimo di 14 personaggi unici, come Mario, Luigi, Peach, Yoshi e Wario, ognuno con il proprio potere e il proprio stile swing.

Il gameplay facile da imparare rende Mario Golf divertente per tutte le età!

