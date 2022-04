Atelier Sophie 2: disponibile il DLC per il crossover con Tales of Arise

Per celebrare il 25° anniversario di entrambi i franchise, Koei Tecmo ha rilasciato un nuovo contenuto scaricabile gratuito per Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream che consente ai giocatori di scaricare accessori da Tales of Arise da utilizzare nel gioco. È anche disponibile per il download gratuito Atelier Series Legacy BGM Pack che include una selezione di brani musicali dei precedenti titoli delle serie Atelier. Recentemente il gioco ha ricevuto un nuovo aggiornamento, versione 1.01. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

In questa storia si narrano le avventure vissute da Sophie l’alchimista dopo avere lasciato la sua casa natale di Kirchen Bell. Dopo essere state separate, Sophie si mette alla ricerca di Plachta nel mondo onirico di Erde Wiege. Nel corso dell’avventura instaurerà nuovi legami d’amicizia.

Caratteristiche

Battaglie a turni

Il gioco presenta nuove battaglie a turni multi-link con un gruppo di sei membri diviso in due squadre. Le battaglie iniziano senza interruzioni non appena i giocatori vengono a contatto con i nemici durante l’esplorazione. L’esperienza del combattimento è arricchita da una miriade di azioni ed effetti speciali fra cui le abilità Dual Trigger che scatenano l’attacco combinato di due membri della squadra.

Due tipi di sintesi

Il gioco presenta un intuitivo sistema di sintesi modello-puzzle nel quale il giocatore deve collocare gli ingredienti su un pannello per creare nuovi oggetti. I giocatori possono scegliere di utilizzare sia lo Standard Panel che il Restricted Panel con il quale aumentano il livello di difficoltà e le ricompense.

Manipolazione degli eventi atmosferici

Tutte le regioni di Erde Wiege presentano condizioni meteorologiche stabili, ma grazie all’aiuto di strumenti speciali sarete in grado di modificarle.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream è disponibile per PlayStation 4 , Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

The next wave of #AtelierSophie2 DLC is available for purchase from today. Swimsuits

White Canvas

Clivia Nobilis

Agapanthus Romance

Rainmaker

Vegetable Garden

Knight Commander Learn More: https://t.co/k6fQMF6gNQ pic.twitter.com/mH4YGgEfXm — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) April 7, 2022