Phantom Breaker Omnia: disponibile la patch 1.02

Un nuovo aggiornamento, versione 1.02, è disponibile per il titolo picchiaduro di Rocket Panda Games e Mages Phantom Breaker: Omnia. La patch risolve alcuni problemi riguardanti la modalità della partita classificata. Di recente le società hanno annunciato la Spicy Edition un aggiornamento gratuito in arrivo durante l’estate 2022. Inoltre il titolo ha ricevuto anche una versione fisica per Nintendo Switch. Potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica:

Aggiornamento 1.02.3180 Modifiche

Di seguito una panoramica di Phantom Breaker Omnia tramite la pagina ufficiale di Steam:

Un uomo misterioso, noto solo come Phantom, è comparso a Tokyo, capitale del Giappone, e ha manipolato adolescenti vulnerabili per farli combattere tra loro, donando loro armi mistiche di grande potenza note come Fu-mension Artifact. In cambio, ha promesso di esaudire i loro desideri, se sopravvivono. All’insaputa dei combattenti, i feroci scontri tra i Fu-mension Artifact hanno provocato distorsioni nello spazio-tempo, che hanno compromesso i confini tra gli universi paralleli. Alla fine, il crollo di questi universi spezzerebbe il sigillo che tiene prigioniero Phantom, liberando i suoi poteri distruttivi.

Caratteristiche

Phantom Breaker: Omnia è per PlayStation 4, Xbox One,Nintendo Switch e PC tramite Steam. Il nuovo aggiornamento Spicy Edition sarà disponibile dall’estate Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

PSA: We just released an update for Xbox One ver 1.02.3482 and Nintendo Switch ver 1.02.3180 which address some issues in Ranked Match. See full patch notes below. Thank you for your understanding.#PhantomBreakerOmnia pic.twitter.com/VvUgMukvAw

— Rocket Panda Games #PhantomBreakerOmnia 🧡 #FGC (@RocketPandaEN) April 6, 2022