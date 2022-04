Bye Sweet Carole: Mark Darin, ex-Telltale, si unisce al progetto di Chris Darril

Lo scorso settembre Chris Darril, autore della serie Remothered, aveva annunciato il nuovo titolo, Bye Sweet Carole, fiaba-horror che sta sviluppando con la sua nuova azienda, Little Sewing Machine. In queste ore, il designer italiano ha svelato sui suoi profili social l’innesto nel team di una personalità di spicco del gaming a livello narrativo: si tratta di Mark Darin, ex-Telltale, che nella sua carriera ha lavorato come writer e designer a titoli del calibro di The Walking Dead, Tales of Monkey Island, Sam & Max Beyond Time and Space, Tales From Borderlands solo per citarne alcuni.

Vincitore ai BAFTA, DICE Awards e NAVGTR, come scritto dallo stesso Darril nel post su Facebook:

Mark Darin è stato nell’industria dei media interattivi e dei giochi per oltre 15 anni. La sua carriera alla Telltale Games / Endless Entertainment ha affinato le sue abilità come Lead Game Designer, Narrative Designer e Creative Director, specializzandosi nel fondere lo Storytelling Narrativo con le Meccaniche Interattive ed esplorando l’importanza dell’Agency and Investment come pilastro del gameplay.



Il suo ruolo in Bye Sweet Carole sarà quello di Associate Narrative Designer.

Questa la trama del gioco:

In Bye Sweet Carole vestiremo i panni di Lana Benton, una ragazza che verrà catapultata in un giardino incantato pieno di creature minacciose. Seguendo alcune missive scritte da un francese avvolto nel mistero, la nostra Lana andrà alla ricerca di Carole Simmons, una sua coetanea fuggita dal Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo infestato da colonie di conigli selvatici che avrebbero aperto un varco dimensionale verso il regno di Corolla.

Non è stata ancora annunciata la data d’uscita, ma il gioco arriverà su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in un mese non precisato del 2023. Qui sotto potete vedere il tweet di Darril che dà il benvenuto a Mark Darin.