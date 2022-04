Splatoon 3: tanti screenshot dal sito giapponese

Nintendo è tornata a parlare di Splatoon 3, nuovo capitolo della serie in arrivo su Switch: sulla pagina web ufficiale giapponese sono stati infatti mostrati i dettagli sulla modalità co-op Salmon Run, la modalità single player Return of the Mammalians, il suo multiplayer, l’hub location e altro ancora. Ad accompagnare il tutto ci sono diversi screenshot, che mettono in risalto varie mappe, luoghi e boss, offrendo solidi scorci di come l’imminente esclusiva Switch stia prendendo forma. Potete vederli qui sotto.

Splatoon 3 uscirà quest’estate per Nintendo Switch. Una data di uscita specifica per il gioco non è però ancora stata annunciata.