The Quarry: svelato Bizarre Yet Bonafide, podcast ufficiale del gioco

Secondo quanto annunciato recentemente da 2K, l’azienda ha da poco presentato Bizarre Yet Bonafide, un podcast già disponibile per l’ascolto sulla vostra applicazione preferita, tra cui: Spotify, Apple Podcasts, Audible Amazon Music, sito web e YouTube.

In questa serie divisa in 6 parti, gli investigatori paranormali “professionisti” Grace (Emily Axford) e Anton (Brian K. Murphy) rivelano ciò che le autorità non vogliono sapere sulle cose veramente Bizzarre che accadono a North Kill, New York. Creato da 2K e Supermassive Games, Bizarre Yet Bonafide è un compagno da ascoltare per ogni fan del soprannaturale e di The Quarry, che sarà disponibile dal 10 Giugno 2022.

Ecco la descrizione ufficiale di The Quarry: