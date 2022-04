Sherlock Holmes The Devil’s Daughter: trailer di lancio su Switch

Dopo Crimes and Punishment, arriva oggi 7 aprile, su Nintendo Switch, anche Sherlock Holmes The Devil’s Daughter: per l’occasione, Frogwares ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Uscito oramai 6 anni fa su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l’avventura in cui è presente la figlia adottiva del noto detective, arriva dunque anche sulla console Nintendo.

Queste le caratteristiche principali del gioco, attraverso la pagina del Nintendo eshop:

Nei panni del detective più famoso, dotato di eccezionali poteri di osservazione, districherai una rete di intrighi, bugie e depistaggi, che culmineranno in un’ultima grande rivelazione finale. Per la prima volta nella sua sbalorditiva carriera, dovrà combattere per mantenere un segreto, piuttosto che per rivelarlo.

– Gioca nei panni del celebre Sherlock Holmes e usa le sue straordinarie abilità per risolvere i casi e scoprire ciò che sta succedendo a Londra.

– Esplora liberamente diversi quartieri della città alla ricerca di indizi e sospetti.

– Interrogatori, combattimenti, inseguimenti, lavori sotto copertura. Scopri un gioco diverso da tutti gli altri!

– C’è anche John Watson. Il fidato amico ed esperto ex chirurgo in campo militare accompagna Holmes durante le sue imprese. Oltre al suo chiaro senso della moralità, anche le conoscenze mediche e la sua esperienza con le armi da fuoco ti torneranno utili.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Sherlock Holmes The Devil’s Daughter.