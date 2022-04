Vampire The Masquerade Swansong: trailer per i pre-ordini

Nacon e Big Bad Wolf Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di Vampire The Masquerade Swansong. Dopo il filmato sugli elementi RPG allo scorso Future Games Show, il titolo con i vampiri torna a mostrarsi con il pre-order trailer “The Night Has Come”.

Vampire: The Masquerade – Swansong è in arrivo su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ed Epic Games Store il 19 maggio. Pre-ordinando digitalmente il gioco si riceve il pacchetto di abiti alternativi su tutti i sistemi e l’accesso immediato a Coteries of New York su console.

Questa la descrizione dal sito ufficiale.

IL MONDO DI TENEBRA TI DÀ IL BENVENUTO

E se i vampiri esistessero davvero?

E se questi predatori assetati di sangue vivessero nascosti tra di noi, impegnati con meticolosa abilità a ordire antiche cospirazioni? E se tu fossi uno di loro?

In Vampire: The Masquerade impersonerai questi mostri dall’immenso fascino in un mondo complesso in cui il confine tra il reale e il soprannaturale è quantomai sfuggente.

UN THRILLER MOZZAFIATO

Hazel Iversen, il Cigno, è il nuovo Principe della Camarilla di Boston. Pugno di ferro in guanto di velluto, Hazel intende affermare il suo potere e rispettare la Masquerade, il codice di condotta vampirico volto a evitare che gli umani scoprano l’esistenza di queste creature della notte.

Ma le cose non vanno per il verso giusto. Tra complotti, assassinii e lotte di potere, dovrai lavorare nell’ombra per proteggere la tua setta in un’avvincente indagine che farà precipitare Boston nel caos.

IMPERSONA 3 VAMPIRI ORIGINALI

Incarna 3 vampiri nati oltre cento anni fa. Avanza nel gioco seguendo le loro vicende intrecciate, gestisci i loro diversi punti di vista e usa le loro schede personaggio per cercare di separare la verità dalle menzogne.

Ogni personaggio ha proprie abilità e discipline vampiriche che potrai potenziare individualmente in base al tuo stile di gioco.

Punterai sull’intimidazione, sulla seduzione o sulla furtività? La scelta spetta a te, sempre che tu riesca a saziare la tua sete di sangue.

TUTTO HA DELLE CONSEGUENZE

Il gameplay unico di Swansong ruota intorno alle conseguenze delle tue azioni, sia nel corso delle indagini, sia durante le interazioni con i personaggi. Analizza attentamente ogni situazione, perché le tue decisioni potrebbero avere enormi ripercussioni sulle vite dei tuoi eroi e sul destino della Camarilla di Boston.