Un nuovo Ghost Recon è in sviluppo?

Nel corso degli ultimi aggiornamenti, Ubisoft ha annunciato ufficialmente che stava terminando il supporto per Ghost Recon Breakpoint, un gioco che non ha fatto troppo bene, ma sembra che potrebbe non passare troppo tempo prima che arrivino altri contenuti dedicati al brand.

Un rapporto pubblicato da Kotaku sostiene che, secondo fonti familiari con la questione, un nuovo gioco del franchise è in sviluppo presso lo studio Ubisoft di Parigi. Il gioco, nome in codice OVER, è stato apparentemente menzionato per la prima volta nel leak di GeForce Now dello scorso anno. Secondo i rumor, è stato in sviluppo per più di un anno, e attualmente punta a un lancio nell’anno fiscale 2023, che terminerà il 31 marzo del prossimo anno.

Altri dettagli sul gioco sono scarsi, anche se i fan della serie saranno ansiosi di sapere se ci saranno ancora gli NFT. Ghost Recon Breakpoint è servito come introduzione per Ubisoft Quartz, la prima incursione della compagnia negli NFT, portando ad un gioco già assediato che ha ricevuto critiche e contraccolpi ancora più diffusi. Dato che l’azienda ha detto che continuerà a investire nello spazio NFT, c’è la possibilità che il prossimo gioco Ghost Recon segua l’esempio.

Se il gioco sta effettivamente puntando a un lancio prima di aprile del prossimo anno, è probabile che venga annunciato nei prossimi mesi. Secondo quanto riferito, la compagnia ha 20 annunci e aggiornamenti pianificati per il prossimo futuro, che comprende anche rivelazioni di nuovi giochi, quindi c’è la possibilità che questo nuovo ed ancora misterioso nuovo capitolo di Ghost Recon possa essere svelato a breve.