Trek to Yomi: svelate le opzioni grafiche su PS5 e Series X/S

Trek to Yomi, il titolo Action-adventure a scorrimento laterale di Flying Wild Hog, sembra un gioco stupendo da tutto quello che abbiamo visto finora, e anche se la sua estetica in bianco e nero e il suo art design sono chiaramente i punti salienti, la tecnologia che lo alimenta è altrettanto importante. Con questo in mente, come farà il gioco a girare sulle nuove e più potenti console?

Il Game Director, Marcin Kryszpin, ha dichiarato in una recente intervista che Trek to Yomi girerà a 4K e 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S. Se gli sviluppatori aggiungeranno o meno altre modalità grafiche per migliorare le opzioni di performance, resta da vedere, ma almeno ci assicurano che la base di partenza è solida.

Nella stessa intervista, Kryszpin ci ha anche parlato della lunghezza di Trek to Yomi, confermando che il gioco sarà lungo circa cinque ore a difficoltà normale. Trek to Yomi verrà lanciato il 5 maggio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Una versione per Nintendo Switch non è stata annunciata, ma non è nemmeno esclusa.