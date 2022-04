Rogue Legacy 2: fine dell’accesso e data di uscita annunciate

Lo sviluppatore Cellar Door Games ha annunciato che, il suo titolo più amato, Rogue Legacy 2 uscirà dall’accesso anticipato e verrà lanciato per Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 28 aprile. Il gioco roguelike a scorrimento laterale è stato lanciato per la prima volta in accesso anticipato il 18 agosto 2020 e da allora ha ricevuto una serie di importanti aggiornamenti nel tempo che hanno aggiunto nuove armi, abilità, classi e altro ancora.

A riguardo la software house si è pronunciata più che entusiasta del risultato ottenuto:

Rogue Legacy 2 sta finalmente raggiungendo la v1.0 e non potremmo essere più felici di come è andata a finire. […] Il nostro obiettivo per Rogue Legacy 2 è sempre stato quello di realizzare Rogue Legacy 3 perché non volevamo accontentarci di qualcosa in più. Doveva rimanere fedele all’originale, ma anche esistere come qualcosa di nuovo. Dopo quasi quattro anni di sviluppo, portarlo ai fan è l’ultimo passo di questo lungo viaggio e speriamo che lo trovino speciale quanto noi.



Rogue Legacy 2 è disponibile per PC (Steam, Epic Games Store) Xbox One e Xbox Series X|S