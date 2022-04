Shenmue 4: 110 Industries sta lavorando al nuovo episodio della serie?

Shenmue 4 potrebbe essere in lavorazione. Dopo il clamore del ritorno della celebre saga con il 3 (che però non ha avuto il successo commerciale che si sperava), potrebbe arrivare un nuovo capitolo. Stando infatti a Game Rant, il publisher 110 Industries, che sta attualmente lavorando a Vengeance is Mine e Wanted: Dead, potrebbe avere accennato ad una collaborazione con il creatore di Shenmue, Yu Suzuki, per lo sviluppo di Shenmue 4.

Per contestualizzare, Suzuki ha fatto parte dell’ultimo panel di 110 Industries al Tokyo Game Show, il che ha attirato l’attenzione di diverse persone, soprattutto se si considera che non ci sono stati punti in comune precedenti tra il publisher e il pruducer. Quando è stato chiesto, in un commento su un recente post su Instagram, di lavorare con Suzuki per rendere Shenmue 4 una realtà, 110 Industries ha risposto:

“Indovina perché era al nostro stream al TGS”



Oltre a questo, non molto tempo dopo, in risposta a un tweet su questa stessa voce, il publisher ha risposto con un semplice “No comment”. Le due risposte non provano necessariamente nulla in modo concreto, ma si potrebbe pensare che se 110 Industries non avesse avuto alcun coinvolgimento con il progetto, avrebbe potuto semplicemente scelto di non parlarne, senza alimentare hype nei fan.

Naturalmente, dato che nulla è stato confermato ufficialmente, c’è una buona possibilità che tutto ciò non si trasformi in nulla, ma è comunque qualcosa che darà ai fan di Shenmue qualche speranza per il futuro.

Se Shenmue 4 verrà realizzato, probabilmente avrà bisogno di un nuovo editore. Deep Silver, publisher del terzo episodio, aveva infatti detto che il gioco aveva ottenuto risultati inferiori alle aspettative e che un titolo del genere non aveva appeal da mercato di massa. Suzuki stesso ha detto che se un sequel verrà realizzato, avrà probabilmente bisogno di avere un appeal più ampio rispetto ai suoi predecessori.

Qui sotto potete vedere il tweet.