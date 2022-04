Blade Runner: Il gioco di ruolo da tavolo uscirà questo autunno

Dopo l’annuncio di Black Lotus, l’anime a tema Blade Runner, è stato annunciato che un altro prodotto basato su una delle prime serie di film a tema futuristico, è in arrivo. Si tratta di Blade Runner: The Roleplaying Game, un gioco di ruolo da tavolo sviluppato da Free League che uscirà questo autunno. Sarà supportato da una campagna di crowdfunding su Kickstarter, che verrà lanciata su Kickstarter il 3 maggio . L’annuncio, fatto giovedì, includeva un nuovo sguardo ad alcune delle illustrazioni del gioco e del regolamento di base.

Il gioco, sviluppato da Free League, nota compagnia produttrice di giochi da tavolo, è ambientato nell’anno 2037. Ciò lo colloca tra gli eventi del film originale con Harrison Ford e il seguito, Blade Runner 2049.

L’aspetto artistico è in mano a Martin Grip, il cui stile distintivo è stato incluso in altri titoli di successo della Free League, tra cui l’acclamato gioco dark fantasy Symbaroum. Aspettatevi che la campagna includa uno starter kit deluxe con qualche premio extra, seguendo più o meno un modello simile alla campagna Kickstarter di grande successo sempre di Free League per The One Ring , che ha portato quasi 2 milioni di dollari nel 2021 .