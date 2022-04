Stray: il gioco è stato classificato in Corea

Il titolo di avventura di BlueTwelve Studio, Stray, è stato posticipato dall’anno scorso all'”inizio del 2022″, eppure sembra che molto presto potremmo ricevere preziose informazioni legate alla sua uscita. Stando ad un link mandato dalla redazione di Gematsu, è stato recentemente individuato una valutazione per il gioco tramite la scheda di valutazione sudcoreana GRAC. Sulla base di valutazioni simili scoperte per Ghostwire Tokyo e Monster Hunter Rise su PC, sembra probabile un annuncio della data di uscita, ma si tratta di semplici speculazioni. Stray si concentra su un gatto solitario che è stato separato dalla sua famiglia. Ora perso in una cybercity, vaga per l’ambiente alla ricerca di una via di fuga, risolvendo anche alcuni misteri lungo la strada. Ci sono “creature pericolose” da trovare insieme a droidi di tutte le varietà. Mentre il giocatore deve essere furtivo e agile per progredire, c’è anche un piccolo drone chiamato B12 che fornisce assistenza. Stray è in fase di sviluppo per PS4, PS5 e PC, ma un possibile rilascio per altre console non è troppo impossibile. L’editore Annapurna Interactive ha confermato il mese scorso che l’uscita era ancora prevista per quest’anno, quindi restate sintonizzati per maggiori dettagli nelle prossime settimane che verranno per Stray.