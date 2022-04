Assassin’s Creed Valhalla: arriva un DLC per UNO

Ubisoft ha annunciato, tramite un trailer che potete vedere in fondo alla news, un nuovo DLC di UNO, basato su Assassin’s Creed Valhalla. Il cross-over è disponibile da oggi, 7 aprile 2022.

Il DLC Valhalla di UNO renderà il tavolo da gioco cruciale per il gameplay. Sarà possibile viaggiare all’interno di una mappa, raccogliere risorse per sbloccare capacità esclusive e, con un numero sufficiente di risorse, potremo combattere contro un singolo avversario per rallentarlo o sbloccare un’abilità passiva ispirata alle navi vichinghe per scartare più carte in un colpo solo. Per la prima volta nella storia di UNO, il tabellone fa parte del gameplay. Dovrai scartare le carte con attenzione per spostarti nel tabellone e collezionare carichi speciali per sbloccare premi extra. Grazie a questa nuova risorsa, potrai intraprendere lotte con le carte per rallentare gli avversari o sbloccare l’effetto passivo navelunga che obbliga a scartare in un sol colpo altrettante carte. Grazie all’esplorazione, potrai incontrare eventi casuali che attivano gameplay come Gloria Riconquistata dove potrai prendere un carico pari a quello del giocatore con il carico più grande o Raid, dove un giocatore ruba due carichi dall’avversario selezionato. Il DLC introduce anche una nuovissima carta Corvo per Eivor, che permette al giocatore di spostarsi in una zona di propria scelta e reclamare le rispettive ricompense. Il DLC Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per l’acquisto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Windows solo su Ubisoft Store e Stadia per 4.99 €. Può anche essere giocato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità.