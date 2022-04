Hello Neighbor 2: svelata la data d’uscita

Hello Neighbor 2 ha finalmente una data di uscita e la buona notizia è che non dovrai aspettare troppo a lungo prima di scoprire ancora una volta gli scheletri nell’armadio del tuo misterioso vicino. Il sequel sarà rilasciato il 6 dicembre 2022 su PC (Steam, Epic Games Store), Xbox e PlayStation Store.

In questo titolo, tornerai ancora una volta nella peculiare cittadina di Raven Brooks. Questa volta, tuttavia, non cercherai di farti strada nel seminterrato del tuo raccapricciante vicino per scoprire i suoi segreti. La storia continua e tu invece interpreterai il ruolo di Quentin, un giornalista.

Con una serie di casi di bambini scomparsi in corso, incluso quello di Nicky Roth (il protagonista originale di Hello Neighbor), Quentin è venuto da Raven Brooks per indagare ulteriormente sul signor Peterson (il vicino). C’è un intero elenco di volti sconosciuti in Raven Brooks che dovrai incontrare ed esaminare, e nuovi strumenti, come l’Hello-cottero di Quentin, per aiutarti nel nuovo mondo aperto.

I preordini sono aperti oggi e con ogni preordine viene garantito l’accesso alla versione beta. Ora, non preoccuparti: la beta non rovinerà la storia per te. In effetti, non fa affatto parte della storia ed è un playtest di come andrà a finire Hello Neighbor 2. La beta stessa è semplicemente uno scenario, quindi i giocatori possono avere un assaggio di cosa aspettarsi da tinyBuild Games a dicembre.

Per gli aspiranti investigatori tra noi, puoi preordinare il gioco su PC, Xbox o PlayStation oggi stesso e saltare al beta test. Inoltre, chiunque ordini la Deluxe Edition avrà cinque giorni di accesso anticipato a Hello Neighbor 2 e avrà tutti i DLC del Day 1 al lancio.

Il DLC del Day 1 includerà Tasse in ritardo, Ritorno a scuola e Hello-cottero. Tasse in ritardo e Ritorno a scuola aggiungono due nuove mappe e personaggi, con più enigmi da risolvere per gli investigatori in erba. Nel frattempo, Hello-cottero è uno degli strumenti di Quentin, una nuova meccanica di gioco.

Il titolo sarà disponibile il 6 dicembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.