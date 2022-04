Tomb Raider: in sviluppo il remake del primo capitolo?

In questi giorni Crystal Dynamics ha annunciato lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie Tomb Raider con l’ausilio del motore grafico Unreal Engine 5, senza però dare ulteriori dettagli o mostrare qualcosa legato a questo nuovo gioco della saga. In queste ore però, tramite il forum Reddit sono giunte alcune speculazioni su questo prossimo titolo.

La community del franchise ha infatti affermato che quello in sviluppo potrebbe non essere un nuovo gioco, ma bensì il remake del primo Tomb Raider (pubblicato nel lontanissimo 1996) realizzato con il nuovo motore grafico. Questa ipotesi nasce dai social di Crystal Dynamics, dove è apparso un logo che sembra richiamare da vicino quello del primo capitolo della serie con protagonista l’archeologa Lara Croft. Potete dare uno sguardo al logo nel tweet in calce alla news. Dunque, dobbiamo aspettarci un trattamento alla Resident Evil, oppure sarà solo un remake grafico? Attendiamo notizie ufficiali in merito. Intanto, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato a questa grande saga!

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022