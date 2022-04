The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin: trailer sul combat system

Falcom ha pubblicato per, The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II Crimson Sin, un nuovo video dove vengono mostrate le meccaniche del sistema di combattimento. Recentemente per il titolo è stato rilasciato il teaser trailer e vari screenshot, che offrono una visione migliore del gioco in generale.

Purtroppo non c’è suono ma nel complesso sembra ancora più fluido rispetto al suo predecessore. La possibilità di passare dalla modalità Azione a quella basata sui comandi ritorna con la prima che offre la possibilità di schivare, attaccare e muoversi in tempo reale. I nemici consentono un attacco vantaggio e scatenano una catena EX-Ceed, un attacco di squadra che infligge più danni. Apparentemente viene mostrato anche l’S-Craft di Van e prevede di prendere a pugni un nemico con un combattimento corpo a corpo prima di finirlo con il suo Stun-Calibur. Di seguito una panoramica del titolo:

Dopo la scomparsa della minaccia dell’organizzazione mafiosa Armata, la Repubblica del Calvard ha riacquistato la pace di un tempo. Ma un giorno, in un angolo di Edith City, si verifica un bizzarro incidente in cui una squadra delle operazioni speciali del CID (Central Intelligence Department) è stata trovata massacrata. La polizia di Calvard e la Gilda dei Bracciali iniziano a indagare sulla questione. Ma sentendo che potrebbe arrivare un nuovo momento di caos, anche le fazioni clandestine iniziano a fare mosse. Nel frattempo, anche Spriggan Van Arkride inizia la sua indagine, avviata dalla visita di una persona inaspettata. Chi è il colpevole del massacro? Perché l’hanno fatto? E cosa accadrà ad Agnes, che è alla ricerca dell’Ottava Genesi, l’ultima eredità del bisnonno? Il ruggito brutale di una bestia cremisi e l’incontro con un ragazzo e una ragazza che cercano qualcosa li condurranno lungo un sentiero da cui non possono sfuggire.

The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin uscirà questo autunno per PS4 e PS5.