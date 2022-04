Grid Legends: disponibile la patch 1.07

Il gioco di corse di Codemaster GRID Legends è uscito da febbraio, anche se il gioco ha ricevuto recensioni positive (trovate qui la nostra) per il suo gameplay e i suoi contenuti, ha avuto la sua buona dose di bug e funzionalità richieste mancanti. Fortunatamente, gli sviluppatori hanno ascoltato il feedback e la nuova patch risolve molti di questi problemi.

Il nuovo aggiornamento 1.07 aggiunge un’opzione per abilitare finalmente la musica del gioco al di fuori della modalità Driven to Glory in altri eventi. Dato che questa è stata una funzionalità richiesta praticamente dal lancio del gioco, la community di giocatori dovrebbe essere soddisfatta del cambiamento. Inoltre, attraverso la nuova patch sono state risolte anche correzioni di bug generali e miglioramenti delle prestazioni su console. Potete trovare le note complete della versione 1.07 qui. Di seguito una panoramica:

Aggiornamento 1.07 Modifiche

Di seguito una panoramica tramite Steam:

GRID Legends ti permette di vivere un’esperienza di guida mozzafiato: preparati a partecipare a entusiasmanti competizioni motoristiche in tutto il mondo. Crea gli eventi motoristici dei tuoi sogni, competi in gare multi giocatore, lasciati coinvolgere da un’appassionante modalità Storia e vivi in prima persona le emozioni che solo le corse più sfrenate sanno regalare. Fai a sportellate per guadagnare posizioni, sfrutta al massimo le potenzialità di auto leggendarie, raggiungi velocità adrenaliniche, spingi al limite la tua controparte virtuale e batti i tuoi amici… più e più volte!

Grid Legends sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam.

