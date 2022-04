Need for Speed: niente più cross-gen?

Il prossimo gioco Need for Speed, attualmente in sviluppo presso Criterion Games, doveva uscire originariamente nel 2021, ma dopo il suo ritardo in modo che Criterion potesse aiutare DICE con lo sviluppo di Battlefield 2042, EA ha fissato una finestra di lancio approssimativa per il gioco, confermando che sarebbe uscito entro l’anno fiscale terminato ad aprile 2023.

Fughe di notizie passate hanno indicato che il gioco potrebbe essere lanciato a settembre o ottobre di quest’anno, ma i dettagli appena emersu suggeriscono che il gioco potrebbe essere lanciato leggermente più tardi. Durante un recente episodio del suo programma Giant Bomb GrubbSnax, il giornalista Jeff Grubb ha affermato che il prossimo titolo prima mensionato ​​punta ancora al lancio nel 2022 e dovrebbe uscire a novembre. È interessante notare che Grubb ha anche aggiunto che il gioco ha abbandonato le versioni Playstation 4 e Xbox One ed ora verrà lanciato solo per Playstation 5, Xbox Series X/S e PC. EA ha deciso di rilasciare solo su console di nuova generazione con un paio delle sue altre importanti versioni imminenti, incluso il remake di Dead Space e, se si deve credere ai rapporti, il prossimo Dragon Age.

Ovviamente, il prossimo gioco Need for Speed non è stato ancora svelato ufficialmente, quindi bisognerà aspettare ancora per i dettagli ufficiali e concreti. Se EA punta davvero a un lancio alla fine del 2022, probabilmente sarà annunciato nei prossimi mesi. Di recente, è stato anche riferito che Codemasters Cheshire era stato scelto come studio di supporto per il prossimo gioco.