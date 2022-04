Tactics Ogre Reborn: titolo amato ritornerà?

Square Enix ha un tesoro di amati franchise classici che sono rimasti inattivi per troppo tempo ma potrebbero facilmente vedere rinascite di successo. Uno di loro, a quanto pare, potrebbe prendere il suo tempo al sole abbastanza presto, almeno se un recente deposito di marchio da parte della società giapponese è qualcuno a cui guardare. La casa di sviluppo ha recentemente depositato un marchio per Tactics Ogre Reborn in Giappone.

Sono passati più di dieci anni da quando è uscito l’ultimo titolo, che era per PSP del 2010, ovvero Tactics OgreLet Us Cling Together, che, ovviamente, era esso stesso un remake dell’originale del 1995. La suddetta casa di sviluppo è stata più che disposta a tuffarsi nel suo catalogo passato e scegliere opportunità per giochi che possono essere riportati alla ribalta, dalle riedizioni e remaster come i giochi revival più ambiziosi come l’imminente remake LIVE A LIVE . Resta da vedere se il titolo nominato prima finirà per essere un remake di una versione precedente o una voce completamente nuova nel franchise.

Ovviamente, questo non è un gioco che non è stato ancora annunciato ufficialmente e, al momento, non ci sono garanzie che lo sarà, quindi i fan della serie dovrebbero tenere sotto controllo le loro aspettative per ora.