Super Smash Bros: il regista Fowler vuole dirigere un film del gioco

Gli universi cinematografici e i personaggi che connettono sono una parte importante dell’industria cinematografica, ma abbiamo visto Nintendo affrontare l’idea con qualcosa come Super Smash Bros., che è un franchise di giochi famoso per i suoi crossover. Tuttavia, c’è almeno un regista notevole là fuori con esperienza che vorrebbe provarci. Jeff Fowler ha appena terminato di dirigere il film Sonic the Hedgehog 2, che vedremo nelle sale in questo mese di aprile. In un’intervista a Comicbook , gli è stato chiesto di dare un’opinione su un possibile film ispirato a Super Smash Bros. Di seguito la risposta del regista:

Niente mi renderebbe più felice che gettare tutti i personaggi in un Battle Royale e fare una grande cosa di Super Smash Bros.. Ciò richiederebbe probabilmente molto lavoro da parte degli avvocati prima che ciò possa accadere.

Fowler ha anche affrontato il possibile interesse nel presentare Mario e Sonic insieme in un film. A questo proposito, ha osservato:

Mettere Mario e Sonic sul ring, voglio dire che tutti morirebbero dalla voglia di questo, giusto? Questo è solo un classico.

Nintendo deve ancora fare molto nell’industria cinematografica, ma le cose stanno iniziando a cambiare. Detective Pikachu è uscito nel 2019 e finalmente vedremo il film d’animazione di Super Mario di Illumination alla fine di quest’anno. Il cast ha alcuni nomi importanti coinvolti, tra cui Chris Pratt nei panni di Mario.

Super Smash Bros.Ultimate è attualmente disponibile per Nintendo Switch. Il titolo presenta i personaggi più amati e conosciuti del mondo dei videogiochi tra cui Cloud, Sephiroth, Kirby, Ryu, Link, Sonic, Mario e moltri altri. Il gioco è un Battle Royale dove i personaggi sono tutti contro tutti e vince chi rimane in piedi per ultimo o ha sconfitto più volte gli avversari. L’IP presenta anche una modalità Storia dove è possibile reclutare quasi tutti i personaggi.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.