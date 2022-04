Destiny 2: errori in difficoltà grandmaster?

Mantenere un gioco live come Destiny 2 può essere difficile e il lancio di un’espansione importante come La Regina dei Sussurri significa che alcuni problemi passeranno. Quando Nightfalls è stato pubblicato per questa stagione, molti avevano pensato che l’inclusione dei modificatori di ustione acuta per la difficoltà Grandmaster fosse un errore.

Considerando che i giocatori possono infliggere il 25% di danni in più e ricevere il 50% in più di danni da un elemento specifico, è comprensibile il motivo. Tuttavia, questo era effettivamente intenzionale. Il senior community manager dmg04 ha dichiarato con un post su Twitter che le note sulla patch per l’aggiornamento 4.0.01 contenevano un errore relativo ai modificatori di bruciature acute e da allora sono state aggiornate. Vale la pena notare che i modificatori Seasonal Vanguard Ops non sono pensati per apparire in difficoltà Grandmaster, quindi c’è almeno quello. Dato quanto siano già difficili i Grandmaster Nightfalls, resta da vedere se Bungie si atterrà a tali cambiamenti.