Demon Gaze EXTRA: in arrivo su PC a fine aprile

Clouded Leopard Entertainment rilascerà Demon Gaze EXTRA per PC tramite Steam il 25 aprile in tutto il mondo per $ 49,99, ha annunciato l’editore. Inoltre, sarà disponibile con uno sconto del 10% fino al 2 maggio.

È stata annunciata anche una Digital Premium Edition che, al costo di $ 69,98, include il contenuto scaricabile Tons of Fun! Perfect Gem Set, contenente un totale di 333 gemme (tutti i 25 tipi di gemme più altri gioielli usati come valuta) e la Demon Gaze EXTRA Digital Memorial Soundtrack.

Il gioco si svolge nella regione di Misrid a ovest, una terra ormai desolata e maledetta a causa di una terribile tragedia avvenuta molto tempo fa. Dopo aver perso la memoria e essersi svegliato al Dragon Inn, il protagonista diventa un cacciatore di taglie usando il Demon Gaze, un occhio che controlla i Demoni. Come Demon Gaze, è straordinariamente capace di affrontare i Demoni che abitano nei labirinti della regione.

Dalla sua uscita in Giappone nel 2013 e all’estero nel 2014, il gioco di ruolo Dungeon Demon Gaze è stato un successo immediato. Il titolo aveva già fatto molto parlare di sé, quindi la software house si propose di creare degli extra da inserire in un titolo a parte.

Con il suo sistema innovativo, la trama avvincente e le sfide elettrizzanti, Demon Gaze EXTRA mantiene fede all’ originale aggiungendo una grafica migliorata e una serie di nuovi elementi per un’esperienza di gioco ancora più arricchita.

Demon Gaze Extra è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e, dal 25 aprile, su PC (Steam).