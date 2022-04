Metroid Dread: nuove modalità di gioco

MercurySteam ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Metroid Dread, fornendo tre nuove modalità con cui i fan possono mettersi alla prova. L’aggiornamento in questione porterà più longevità al gioco, correggendo anche errori di sistema ed aggiungendo ulteriori difficoltà.

Boss Rush, come indica il nome, riguarda la lotta contro i boss in un ordine continuo. Ce ne sono 12 in totale con danni riportati tra i combattimenti, sebbene le munizioni vengano ripristinate nel frattempo. Se si hanno problemi con un boss in particolare, è possibile combatterli da solo in modalità “Pratica”.

Survival Rush è una modalità a cronometro in cui il giocatore gareggia per eliminare il maggior numero possibile di boss in cinque minuti. I danni ricevuti e le munizioni spese vengono trasferite tra i combattimenti, ma si riceverà un bonus di tempo dopo aver sconfitto un boss che può aumentare se non viene subito alcun danno.

Infine, Dread Rush è essenzialmente la modalità Boss Rush ma con regole di uccisione a colpo singolo. Fai un singolo colpo e la partita è finita. Ancora una volta, è possibile affrontare i boss di Dread Rush, uno contro uno, in modalità “Pratica”. Boss Rush viene sbloccato al completamento del gioco mentre Survival Rush richiede il completamento di Boss Rush o Dread Rush. Dread Rush si sblocca terminando il gioco in modalità Dread.

Si possono consultare le note sulla patch complete sul sito ufficiale di Nintentdo. Metroid Dread è disponibile per Nintendo Switch, ed è possibile leggere la nostra recensione.