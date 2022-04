Godfall Ultimate Edition: ora disponibile su Steam e Xbox

Counterplay Games ha annunciato che Godfall Ultimate Edition, è ora disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One e Steam. È stato lanciato per la prima volta a novembre 2020 per PS5 e PC tramite Epic Games Store prima di arrivare su PlayStation 4.

Godfall Ultimate Edition include il gioco base, l’espansione Fire and Darkness , il preordine e i Cosmetics Pack, i bonus dell’edizione Ascended e tutti gli aggiornamenti gratuiti rilasciati fino ad ora.

Inoltre, a differenza di PlayStation 5, la versione Xbox Series X|S supporta Dolby Vision e la frequenza di aggiornamento variabile. Il titolo costa 40 euro ma è disponibile per le piattaforme Xbox e Steam con uno sconto del 25% fino al 14 aprile.

Godfall Ultimate Edition è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Steam, Epic Games Store)