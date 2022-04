Poppy Playtime: nuovo trailer per il Capitolo 2

Bisogna proprio evitare completamente i social per non sapere anche solo qualcosa sul fenomeno di Poppy Playtime. Questo videogioco indie horror rilasciato il 12 ottobre 2021 su Microsoft Windows (e in seguito anche su mobile), ha scatenato un’ondata di popolarità mai vista prima in un gioco di questo tipo, e sebbene alcuni non siano contenti della direzione che sta seguendo la compagnia riguardo l’uso degli NFT, è innegabile che l’idea e la premessa del titolo siano incredibili. Da molto tempo doveva uscire il secondo capitolo, con il primo avente Huggy Wuggy come antagonista, e adesso un nuovo giocattolo è il problema: Mommy Long Legs. Il trailer rilasciato oggi ci mostra più scene legate sia al gameplay che ad una vera e propria pubblicità avente il pupazzo come prodotto, in cui vengono ovviamente mostrate scene portate a far spaventare il viewer (come quando si mette a quattro zampe, scena iconica dell’Esorcista). Non sappiamo se avrà momenti terrificanti nel capitolo, ma vogliamo scommettere che sarà così. Ancora una volta, i ragazzi di MOB Games si scusano per un imprevisto, dicendo:

“Siamo davvero spiacenti ragazzi, si è verificato un errore con i tempi di pubblicazione di questo video. Il capitolo 2 non è al momento disponibile per la wishlist, ma lo sarà tra pochi giorni. L’abbiamo inviato a Steam ma è ancora in fase di pubblicazione. Ci scusiamo per il ritardo, sarà disponibile per la lista dei desideri molto presto!”

Poppy Playtime Capitolo 2 arriverà molto presto, quindi. Pronti a tornare nella fabbrica di giocattoli Playtime & CO.?