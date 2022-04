The House of the Dead Remake: disponibile il remake

The House of the Dead Remake è ora disponibile su Nintendo Switch per gentile concessione di MegaPixel Studio e Forever Entertainment. Il grande classico è tornato a farvi restare sull’attenti per il suo grande contenuto di elementi dell’orrore mescolati con lo sparatutto: l’ideale per chi vuole giocare ad un DOOM leggermente più spaventoso. Non solo il titolo presenta una grafica rinnovata, ma mantiene l’azione esagerata e l’aspetto raccapricciante dell’originale. Di seguito, vi pubblichiamo il trailer del gioco, anche se purtroppo è soggetto ai limiti d’età. È supportato il multiplayer locale per due giocatori e i controlli contemporanei dovrebbero facilitare l’accesso ai nuovi giocatori. Per i fan di lunga data, ci sono finali multipli, obiettivi, un’armeria con varie armi sbloccabili e una nuova modalità in cui combatti contro orde di zombi: come una “Modalità Orda”, se vogliamo essere onesti. Modalità Foto e Modalità Galleria, che consentono di catturare immagini e controllare rispettivamente i vari nemici e boss. Non possiamo fare spoiler sulla trama, ma secondo il consiglio di amministrazione di Forever Entertainment, la storia di The House of the Dead Remake rimarrà “fedele” all’originale. Gli screenshot preliminari ritraggono il dottor Curien, numerose creature e Hermit, il terzo boss. Il primo trailer mostra Curien che affronta Thomas Rogan e G alla fine del terzo livello. In un altro trailer, Rogan fa una breve apparizione. Come il gioco originale, il remake avrà più finali. The House of the Dead Remake è attualmente un’esclusiva di Nintendo Switch, annunciato ben un anno fa per la console ibrida di Nintendo, ma potrebbe arrivare su altre piattaforme come PS4 (sulla base di un’immagine trovata sul backend del PlayStation Network, come da Reddit). Restate sintonizzati per ulteriori annunci.