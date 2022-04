Tiny Tina’s Wonderlands: codici disponibili per le chiavi

C’è un sacco di bottino da guadagnare e afferrare dai nemici sconfitti in Tiny Tina’s Wonderlands, ma alcuni dei migliori equipaggiamenti del gioco possono essere sbloccati, letteralmente, solo facendo una visita a Fulgibriglia e allo scrigno del tesoro che si trova di fronte al castello della regina Stallone da Culo. Simile a Borderlands 2 e Borderlands 3, dovrete tenere d’occhio gli account dei social media di Gearbox Software per guadagnare alcune chiavi scheletriche, che possono quindi essere riscattate nel gioco o sul sito Web con il tasto Shift. Ecco come funziona: potete visitare l’account Twitter del boss di Gearbox, Randy Pitchford, poiché distribuisce regolarmente le chiavi d’oro di Borderlands 2 e 3 sui suoi social media e probabilmente avrà alcune chiavi scheletriche di Tiny Tina’s Wonderlands. Queste chiavi di solito hanno anche una breve durata di conservazione, a volte solo 24 ore, quindi è utile effettuare il check-in spesso. Attualmente ci sono disponibili soltanto due codici per PlayStation, Xbox e Microsoft Windows (Epic Games Store), e sono:

BTX3T-6RTWZ-K5BW5-3BBB3-3TFCZ: questo codice durerà fino a stasera, quindi non perdete tempo!

TBX3T-96TCZ-K53WC-BBTBB-THXJT: questo codice durerà fino al 14 aprile, quindi avrete ampio tempo per procurarvi le chiavi scheletriche.

Se desiderate sapere com’è il gioco, vi indirizziamo alla nostra recensione su Gamesvillage.it.