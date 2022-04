Senua’s Saga Hellblade 2: “stiamo alzando l’asticella”

Senua’s Saga Hellblade 2 è in lavorazione da un po’ e non abbiamo visto molto dallo sviluppatore Ninja Theory sul gioco vero e proprio. Ma almeno sappiamo che lo sviluppo sembra andare bene e, secondo una nuova intervista al combat designer Juan Fernández, migliora notevolmente rispetto al primo gioco.

In un’intervista con il sito spagnolo Vandal, Fernández rivela alcune interessanti informazioni sullo sviluppo di Hellblade 2 e descrive il nuovo e più profondo combattimento che il sequel avrà rispetto all’originale Hellblade.

Abbiamo fatto molte cose bene, ma penso che ci siano molte cose che potrebbero essere migliorate che io cambierei oggi. […] Bisogna ricordare che il team che ha lavorato alla prima avventura di Senua era incredibilmente piccolo per uno sviluppo di questo tipo, circa 15 persone in studio per la maggior parte del tempo.



Secondo ciò che ha affermato Fernández sembrerebbe che la prima differenza dal prequel siano i nemici incontrati durante il gioco:

Quello di cui ero meno soddisfatto in Hellblade 1 era la mancanza di varietà di nemici, il combattimento a lungo termine era soppresso […], il modo in cui i sistemi di difficoltà erano sintonizzati, i nemici avevano troppa vita, avevano un sacco di durabilità, avevamo molta varietà di attacchi e combo ma in realtà i nemici non ti incoraggiavano a usare l’uno o l’altro, le persone trovavano due o tre movimenti che gli piacevano e li ripetevano costantemente, c’erano tempi molto generosi di parate e storie che possono ancora essere bilanciati in modo più intelligente.

Ciò è in linea con i commenti fatti in precedenza dal direttore creativo Tameem Antoniades, che ha affermato che il combattimento sarà “reale e brutale”, spiegando che l’attore che sta realizzando il motion capture per Senua si è allento nel combattimento negli ultimi due anni per far sembrare la sua performance nel gioco ancora più realistica.

Fernández fa notare che è lieto di risolvere i problemi emersi nel primo gioco per il sequel e che, grazie alle dimensioni maggiori dello studio e al più ampio pool di risorse, questo gioco “avrà un impatto pari a Hellblade, ma per altri motivi.”

“Stiamo alzando il livello del fare di più con meno”, spiega il combat designer. “Siamo più persone rispetto al primo Hellblade, ma la qualità che stiamo dando rispetto alla squadra che c’è dietro è comparabile ad altre [realtà] simili”.

Fernández afferma di avere più tempo per lavorare al progetto, più opportunità per testare il gioco con persone esterne allo studio e più tempo per risolvere i problemi che sorgono durante lo sviluppo come vantaggi per Senua’s Saga Hellblade 2 e tutte cose che faranno risaltare questo gioco tanto quanto il primo titolo della serie.