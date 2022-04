The Quarry avrà una modalità film, senza gameplay

A metà marzo Supermassive Games e 2K hanno annunciato The Quarry, nuovo titolo del team inglese ormai noto per i suoi horror a bivi. Vista proprio la natura “da film” del prodotto, sarà presente una movie mode che non avrà gameplay, ma che sarà vissuta proprio come fosse… un film.

Secondo una recente anteprima di IGN, infatti, insieme a varie impostazioni, c’è anche la modalità film. Non presenta alcun gameplay e permette semplicemente di guardare la storia. Si può scegliere tra “Tutti vivono” o “Tutti muoiono”: in alternativa, si può determinare come ogni personaggio agisca in diverse situazioni.

Volete che Kaitlyn si comporti in modo maldestro o più abile quando è sotto pressione? Laura dovrebbe essere senza carattere o simpatica nelle conversazioni? Sceglierete “Composto, Conflitto o Agitato” quando vi troverete di fronte a situazioni di lotta o di fuga? La scelta sta ai giocatori e i risultati cambieranno ogni volta, con risultati diversi.

The Quarry uscirà il 10 giugno per Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Xbox One.

Questa le caratteristiche del gioco: