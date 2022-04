Anno 1800: in arrivo la settimana gratis

Per celebrare l’inizio della stagione 4, Ubisoft ha annunciato la settimana gratuita per lo strategico Anno 1800. Sarà possibile testarlo gratuitamente dal 12 al 19 aprile, su Ubisoft Connect ed Epic Games Store. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Durante questa settimana gratuita si potrà accedere al gioco base, sia da soli, in PvP o in cooperativa.

Come potete vedere dalla mappa qui sotto, da oggi è possibile fare il preload della versione gratuita, inizierà alle 18:00 del 12, per terminare alle 18:00 del 19 aprile.

Per chi possiede il gioco ed invita un amico a giocare ad Anno 1800 durante la settimana gratuita, se quell’amico acquisterà il gioco completo, entrambi riceveranno una ricompensa esclusiva: il Pacchetto Decorazioni Stagionali.

“Semi del Cambiamento” è il primo DLC della Stagione 4, in uscita sempre il 12 aprile. Qui sotto potete vedere il trailer della free week.