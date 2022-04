Tiny Tina’s Wonderlands: aperti i pre-ordini per il doppio vinile

Da qualche ora è possibile pre-ordinare la colonna sonora, con doppio vinile, di Tiny Tina’s Wonderlands, nuovo capitolo spin-off di Bordelands targato Gearbox Software. Può essere acquistata sia in una versione limited, con i due LP con i colori rosso ‘dragon blood’ e celeste ‘Tiny Teal-a’, che in classica versione nera (come l’anima del Dragon’s Lord).

Il doppio vinile contiene al suo interno 23 brani tratti dalla colonna sonora del gioco, del compositore Joshua Carro, e anche la custodia deluxe con doppia copertina apribile in lamina rosa metallizzata con artwork di Gearbox. Può essere pre-ordinata sul sito ufficiale Laced, con spedizioni previste per ottobre. Ricordiamo infine che l’ost è già disponibile in digitale sulle più note piattaforme musicali.